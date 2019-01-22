Возле посольства Японии в РФ задержали противников передачи Курил 2 22.01.2019, 13:06

В здании посольства проходит встреча Синдзо Абэ и Путина.

В Москве у посольства Японии, где сейчас проходит встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, полиция задержала 11 человек, которые выступают против передачи Курил. Об этом ОВД-Инфо сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Он уточнил, что у посольства проходит встреча с депутатами Госдумы. «Полиция изымает плакаты. Заявляет, что только депутаты могут держать плакаты», — говорит Удальцов.

Известны имена двоих задержанных — Ренат Якубов и Родион Кабанадзе. Всех задержанных повезли в отдел полиции по району Красносельский.