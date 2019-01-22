закрыть
22 января 2019, вторник, 15:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Боснии и Герцеговине нашли крупные залежи золота и серебра

2
  • 22.01.2019, 13:13
  • 2,007

Месторождение находится на глубине 72 метров.

Вблизи боснийского города Вареш были найдены залежи золота и серебра на глубине 72 метра. Об этом сообщает Klix (перевод – korrespondent.net).

"Британская компания Adria Metal обнародовала информацию об обнаружении месторождения значительного количества драгоценных металлов на глубине 72 метра недалеко от города Вареш в Боснии и Герцеговине. Эти залежи включают 18,3% цинка, 10,7% олова, 2,5 грамма золота на тонну земли, 211 граммов серебра на тонну земли, а также 2,5% меди и 25% барита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие данные указывают на то, что потенциал этих залежей является очень большим.

На данный момент продолжаются металлургические, геотехнические и гидрогеологические исследования, после завершения которых и получение необходимых разрешений начнется фактическая эксплуатация этого месторождения.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип
Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич