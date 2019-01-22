Эксперты: Упражнения длительностью несколько минут укрепляют сердце 2 22.01.2019, 13:16

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Группа кинезиологов провела исследование, доказавшее возможность улучшения физического состояния каждому человеку.

Для этого не требуется изнурять организм усиленными тренировками в спортивных залах. Более того, чрезмерные нагрузки приведут к обратному эффекту: болезням и плохому иммунитету, пишет orthodox.od.ua.

Ученые заявили, что краткие упражнения длительностью несколько минут укрепляют сердце, только делать их нужно хотя бы трижды в течение суток. Таким образом, на общую тренировку уйдет не более четверти часа в день. Наиболее полезной специалисты называют ходьбу вверх и вниз по ступенькам. Данный метод отлично подойдет офисным работникам, которые преимущественно сидят, и жильцам многоэтажных домов.

Проведенное исследование доказало, что короткие интенсивные нагрузки отлично сказываются на сердечно-сосудистой системе человека. Во время эксперимента группу молодых людей заставили три раза в день ходить по ступенькам в течение нескольких минут. Они не занимались в спортзалах, поэтому это была для испытуемых единственная физическая нагрузка. После проведения исследования оказалось, что сердце ребят укрепилось. Они стали сильнее и выносливее.