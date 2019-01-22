Нина Богинская: Деньги для меня не главное, важнее то, что я делаю 5 22.01.2019, 13:24

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Нина Богинская

Фото: «Радыё Свабода»

Как известная активистка выживает на $80 в месяц.

Известная общественная активистка Нина Богинская рассказала сайту palitviazni.info о больших штрафах и собственном бюджете.

"У меня по-прежнему за штрафы государство забирает 50 процентов пенсии, поэтому приходится экономить, - говорит собеседник. - Но научилась жить и с такими деньгами ... "

Нина Богинская постоянно выходит на различные акции с бело-красно-белым флагом, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Милиция квалифицирует это, как «несанкционированные пикеты», и уже длительное время выписывает пожилой женщине большие штрафы, которые в общей сумме достигли уже фантастических для пенсионерки размеров.

"По предварительным подсчетам, общая сумма штрафов, которые мне выписали за последние годы, достигла уже примерно 40 тысяч рублей (в эквиваленте - около 20 тысяч долларов), - рассказывает активистка. - Естественно, оплачивать их не собираюсь, а потому государство у меня продолжает забирать 50 процентов пенсии. В результате ранее получала 160 рублей на руки, столько же шло на погашение штрафов. Сейчас имею немного больше - 170 рублей».

Чтобы взыскать штрафы, судебные исполнители объявили даже аукцион по продаже дачи Нины Богинской в Смолевичском районе, а также арестовали дачу пенсионерки в Пуховичском районе.

"Как известно, дачу в Смолевичском районе собирались продать с аукциона, но покупателей так и не нашлось, - продолжает Нина Богинская. - Смолевичский отдел принудительного наказания после этого отказался выставлять на аукцион мою недвижимость, и дело перенаправили в отдел принудительного наказания Первомайского района Минска. А теперь получила письмо и с отдела принудительного наказания Пуховичского района, в котором сообщается, что и эта дача не будет выставлена на аукцион. Сделала из этого вывод, что в районе чиновники не такие трусливые, как в Минске, и даже, как мне кажется, умнее столичных. Всем же очевидно - никто дачи не купит».

Как выживает пенсионерка на пенсию в 160-170 рублей в месяц?

"Мне на жизнь много не надо, - отвечает Нина Григорьевна. - И меню у меня довольно скромное: не очень дорогие каши (прежде всего - овсянка), молоко, кефир, черный хлеб, суповые куриные наборы. Кроме того, летом и осенью я хорошо подготовилась к зиме - заморозила зелень, много ягод. В прошлом году был богатый урожай яблок, поэтому с этим сейчас тоже никаких проблем нет. А вот мясо и колбасы не покупаю, тем более, что для здорового питания они не очень и подходят. Правда, на Новый год дочь привезла мне баранину, которую люблю уже давно, поэтому приготовила ее и съела с большим удовольствием».

Нина Богинская добавляет, что квартира в Минске записана не на нее, поэтому коммунальные услуги оплачивают дети.

"Если бюджет правильно распределить, то у меня даже остаются деньги на подписку на независимые газеты, - отмечает активистка. - Или, например, не так давно была поездка в Гомельскую область на могилу Героя Украины Михаила Жизневского, который был убит во время Майдана в Киеве, а потому заплатила вместе со всеми 20 рублей за автобус. Одним словом, деньги для меня не главное. Главное то, что я делаю».