Александр Гольц: Трамп решил материализовать все страхи Кремля 1 Александр Гольц, «Открытые медиа»

22.01.2019, 13:29

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Александр Гольц

Чем грозит России новая противоракетная стратегия США.

Президент США 17 января побывал в Пентагоне и представил подготовленный по его приказу «Обзор противоракетной обороны». Этот первый за десять лет обзор является развернутой стратегией развития ПРО, которая, в случае ее реализации, вряд ли кардинально изменит стратегическую ситуацию, но способна существенно ее осложнить.

От «звездных войн» до ПРО

Дональд Трамп, строящий всю свою политику на запредельном популизме, был просто обречен выбрать тему противоракетной обороны. Дело в том, что американскому обывателю практически невозможно объяснить, почему Вашингтон соглашается с тем, что Россия, и Китай способны уничтожить его страну. Избирателю Трампа трудно понять, почему его безопасность обеспечивается лишь тем, что США гарантированно могут уничтожить других обладателей ракетно-ядерного потенциала в случае, если те нанесут первый ядерный удар. Куда ближе сердцу «простого американца» идея о том, что с помощью суперсовременных технологий можно накрыть Соединенные Штаты неким куполом, который надежно защитит от вражеских ракет.

Поэтому и Рональд Рейган, объявивший Стратегическую оборонную инициативу (известную как «программа звездных войн»), и позже Джордж Буш заявляли о намерении такой купол создать. Ну, какой еще военный проект позволит президенту гордо объявить нации: «Наша цель проста: гарантировать, что мы сможем обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную против США, в любое время и в любом месте». Это сказал Дональд Трамп несколько дней назад.

Позиция лидера, объявляющего такую программу, беспроигрышна с точки зрения пиара. Кажется, он ратует исключительно за защиту родины. На самом деле, все сложнее. Ведь, настаивая на своем праве создавать ничем не ограниченную ПРО, хозяин Белого дома и в прошлом и теперь вовсе не намерен отказываться от сотен стратегических ракет, которые предназначены для «сдерживания» России и Китая. Между стратегическим наступательным оружием и системой противоракетной существует прямая взаимосвязь. Если какая-то страна, в данном случае США, вдруг уверует, что располагает непробиваемой системой ПРО, что гарантированно может отразить ракетный удар, это действительно может спровоцировать ее на нанесение упреждающего удара.

Эта взаимосвязь выявилась еще в конце 1960-х, как только СССР и США приступили к первым серьезным переговорам об ограничении стратегических наступательных вооружений. Любопытно, что тогда как раз Вашингтон настаивал на ограничении систем ПРО, а Москва решительно этому противилась, приводя приблизительно такие же аргументы, которые приводят США сейчас. В результате непростых переговоров в 1972 году был подписан Договор об ограничении систем противоракетной обороны, который разрешал каждой стране иметь сначала два, а потом всего один район ПРО.

В 2002 Джордж Буш вышел из этого Договора, и тем самым нанес травму Владимиру Путину, который едва ли не каждую неделю напоминает об американском коварстве. При этом надо сказать, что система ПРО Буша, точно так же, как и «звездные войны» Рейгана, ни в малейшей степени не нарушила того, что называют стратегической стабильностью, а именно способности России уничтожить США ответным ударом. Но для российского президента было принципиально важно, что американцы вышли 17 лет назад из соглашения, которое указывало на уникальное положение России — страны, способной уничтожить самое могущественное государство в мире, притом, что Америка соглашалась с таким положением дел.

Система, которой не было

Хотя выход США из Договора по ПРО вовсе не помешал Москве заключить с Вашингтоном два договора о сокращении стратегических вооружений, Кремль почти два десятилетия разрабатывал средства преодоления системы противоракетной обороны — которой не существовало в действительности. Нынешняя ПРО США представлена 44 наземными ракетами-перехватчиками (GBI), размещенными на базах на Аляске и в Калифорнии, системами перехвата Aegis, развернутыми как на нескольких десятках кораблей ВМС, так и на суше. Перехватчики Aegis размещены в Румынии, в скором времени они появятся и в Польше.

Тактико-технические данные перехватчиков таковы, что их нельзя всерьез рассматривать как угрозу российскому ядерному потенциалу. По мнению экспертного сообщества, для перехвата одной боеголовки потребуется от 2 до 5 перехватчиков GBI. Если иметь в виду, что России по Договору СНВ разрешено иметь 1550 боеголовок, GBI очевидно не могут закрыть Америку от российских ракет. Что до перехватчиков системы Aegis, то их скорость гораздо ниже, чем у российских ракет, и первые ни при каких условиях не смогут уничтожить вторых.

Однако эти объективные расчеты ничуть не мешали российским генералам выдумывать все новые страшилки, которые производили впечатление на Верховного главнокомандующего и обеспечивали разработку стратегических вооружений. Примером таких страшилок может служить неоднократно изложенная Владимиром Путиным версия о том, что американцы размещают объекты ПРО в Польше и Румынии, поближе к нашим границам, дабы сбивать наши ракеты в момент старта, на разгонном этапе полета. При этом игнорировалось, что американский конгресс еще в 2009 году прекратил финансирование работ по этому направлению. А российский маневрирующий блок «Авангард» вообще создан для преодоления ПРО, которая существовала исключительно в виде одной из концепций рейгановских «звездных войн».

Навстречу страхам Кремля

Однако обнародованная сейчас трамповская концепция ПРО сформулирована так, чтобы воплотить в жизнь многие из кремлевских страшилок. Прежде всего Россия определяется как один из главных источников ракетной угрозы. «Россия рассматривает США и НАТО как основную угрозу ее нынешним геополитическим ревизионистским амбициям. Она регулярно проводит учения, включающие отработку ядерных ударов по территории США <…> Российские лидеры также утверждают, что Россия обладает новым классом гиперзвуковых ракет, которые способны двигаться и маневрировать в атмосфере или над ней на скорости больше, чем 5 Маха», — констатирует документ.

В таких выражениях угрозу со стороны России описывали разве что в рейгановские времена. И Буш, и Обама настаивали, что их ПРО никак не направлена против России и, разумеется, избегали говорить о российской угрозе в контексте ПРО. Теперь, как видим, многолетние усилия Кремля не пропали даром, и нашу страну воспринимают в качестве угрозы.

Впрочем, «Обзор ПРО» с некоторой печалью констатирует: ни сейчас, ни в обозримом будущем прикрыть Америку от российских и даже китайских ракет невозможно. Главным средством обеспечения безопасности как прежде остается ядерное сдерживание, то есть готовность к нанесению ответного удара. Утверждается, что система ПРО по-прежнему предназначена для перехвата иранских или северокорейских ракет.

Однако Трамп не ограничивается лишь развитием старых программ (например, к 2023-му количество перехватчиков GBI должно вырасти до 64, новый объект системы может появиться на Гавайях). Пентагон отныне отказывается от идеи перехватывать вражеские боеголовки исключительно на средней стадии полета, в космосе. Теперь он возвращается к идее перехвата на разгонной стадии. Для этого перехватчики СМ-3, используемые сегодня в Aegis, будут пытаться установить на самолетах пятого поколения F-35. Более того, предполагается создать дроны, которые будут вооружены лазерами с низким энергопотреблением. Находясь на высоте около 20 километров, они должны сжигать стартующие ракеты противника.

Наконец, помимо многочисленных и разнообразных датчиков, способных отслеживать пуски вражеских ракет, в космос предполагается выводить спутники, способные уничтожать боеголовки. Ветераны предыдущей Холодной войны вполне могут заподозрить авторов нынешнего «Обзора» в прямом плагиате. Основные идеи явно почерпнуты из программы рейгановской Стратегической оборонной инициативы.

Впрочем, Трамп идет гораздо дальше. Документ допускает нанесение превентивного удара по стартовым позициям ракет противника в случае, если «сдерживание не сработало». Таким образом, американский президент отобрал у российского коллеги привилегию время от времени попугивать «контр-партнеров» ядерным апокалипсисом.

Возращение к худшим временам прямого военного противостояния происходит с пугающей скоростью. «Обзор» фактически является ответом на путинские мультфильмы о наших чудо-ракетах. Но, если следовать логике Кремля, те ракеты были ответом на предыдущую программу ПРО, стало быть, теперь настало время готовить новый ответ.

При этом надо иметь в виду, что большая часть названных в «Обзоре» программ носит сугубо футуристический характер. Потребуются десятилетия и десятки миллиардов долларов, прежде, чем эти идеи воплотятся в жизнь. И сейчас принципиально важно, бросится ли Кремль на поиск немедленных ответных действий. Уместно вспомнить, что попытка противодействовать «звездным воинам» Рейгана была одним из самых тяжелых ударов по умиравшей советской экономике.

Александр Гольц, «Открытые медиа»