«Письма к Жозефине»: Беларусь 1812 года глазами французского офицера 22.01.2019, 13:37

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Фото: nlb.by

Вышла уникальная книга на основе рукописей, найденных белорусским историком.

Национальной библиотекой Беларуси подготовлено научное издание «Лісты да Жазефіны: ваенныя шляхі французскага афіцэра. 1805–1812». Основным историческим источником послужили письма французского офицера Шарля-Филиппа Фита де Суси к своей жене, хранящиеся в фонде Национальной библиотеки Беларуси, сообщает сайт nlb.by.

Книга детально знакомит читателя с военными приключениями французского офицера, участвовавшего в ряде наполеоновских кампаний 1805–1812 гг. в Италии, Австрии, Пруссии, Испании, Португалии и России. Письма оттуда содержат сведения о значимых исторических событиях и известных деятелях эпохи. Особое место в издании занимает описание последнего года жизни офицера – рассказ о драматических военных событиях 1812 года, происходящих на белорусских землях. Книга последовательно раскрывает военную карьеру де Суси, который большую часть своей службы был адъютантом при известных французских генералах – М.-А. Бомоне, Ф.-Э. Келлермане, П. Ватье. На примере трагической судьбы главного героя отражается поражение всей великой армии Наполеона в кампании против Российской империи.

Письма, наполненные любовью к жене и детям, раскрывают также и семейную историю героя. Шарль просил Жозефину чаще писать о том, как она его любит, поскольку письма заменяли встречи с ней во время разлуки. Некоторые послания знакомят с интимными подробностями его личной жизни, где упоминается история знакомства и любви.

Монография – результат сотрудничества белорусской и французской сторон, обусловленного спецификой затронутой в книге темы. Ее авторы – Анатолий Стебурако, кандидат исторических наук, доцент, заведующий научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси, и Франсуаза-Альбертина Масс, член «Ассоциации друзей архивов» (Париж).

Значительная часть исторических документов и эпистолярия была найдена во французских архивах, но абсолютное большинство писем офицера обнаружено в фонде Национальной библиотеки Беларуси.

Монография продолжает традицию изучения белорусских архивных коллекций и их введения в научный оборот. Одновременно она затрагивает важную проблему судьбы документальных памятников, перемещенных в ХХ веке. В издании изложена собственная версия появления писем де Суси в главной библиотеке Беларуси после завершения Второй мировой войны.