Вячеслав Косинеров о задержаниях анархистов: Это «домашняя заготовочка» cиловиков 1 22.01.2019, 13:38

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Вячеслав Косинеров

Фото: citydog.by

Судьбы Дмитрия Полиенко и Евгения Чулицкого зависят от нас.

В Минске 21 января, были задержаны несколько активистов анархического движения. Известно, что среди задержанных - Дмитрий Полиенко и Евгений Чулицкий. Сайт Сharter97.org разузнал о подробностях дела у общественного активиста Вячеслава Косинерова:

- На данный момент известно, что они находятся в ИВС. Это уголовное дело по статье 341(осквернение сооружений и порча имущества). Об этом мы узнали от матери Евгения Чулицкого, в доме которой прошел обыск. Она рассказала нам, что обыск происходил по факту появления граффити с надписью: «Менты…» и что-то там дальше.

После того, как мы просмотрели активность анархистов за последнее время, мы узнали, что это граффити «Менты убивают людей», посвященное противостоянию милицейским репрессиям и применению силы со стороны силовиков.

На видео видно, что граффити рисовали люди в масках, но на каком-то основании были задержаны Дмитрий Полиенко и Евгений Чулицкий. До четверга активисты будут находиться в ИВС, а потом cтанет известно, какую меру пресечения им изберут, либо отпустят на свободу. Cтатья 341 Уголовного кодекса предусматривает либо огромный штраф, либо арест сроком до трех месяцев.

- Просматривается ли в действиях силовиков давление на активистов?

- Безусловно. То, что сейчас происходит - это давление. Дмитрий очень грамотно разобрался с тем, что происходило по его делу. Он зарегестрировался ремесленником и все, я бы сказал, неадекватные меры, принятые в милиции, где его обязали каждый день ходить на лекции в РУВД, сами по себе отпали.

Но тут появилась «домашняя заготовочка» с граффити. Уголовное дело завели после того, как Дмитрий начал более активно себя проявлять в общественной деятельности. Видно, что также активизировались анархистские движения в Беларуси. Усилилась поддержка политзаключенных, антифашистов Вадима Бойко и Ильи Воловика. Cовсем недавно была проведена довольно знаковая для Беларуси акция - День памяти Станислава Маркеловa и Анастасии Бабуровой, убитых неонацистами десять лет назад.

Очевидно, что активность участников анархистского движения разозлила силовиков и они решили надавить. Мы ожидаем, что репрессии могут продолжиться. Все будет зависеть от нашей реакции и реакции общества. Остановятся ли репрессии, выпустят ли Дмитрий Полиенко и Евгений Чулицкого, либо давление продолжится.