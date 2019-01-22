Видеофакт: Минчане научились объезжать заторы «по-московски» 5 22.01.2019, 13:54

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Архивное фото bymedia

В этом году Минск часто стоит в пробках.

Реконструкция двух путепроводов на МКАД, возросшая нагрузка на «городские» маршруты, уборка снега, гололедица — мало ли объективных причин постоять. Но некоторые водители знают способ проехать без очереди. Научились плохому, короче говоря, сообщает onliner.by.

«Когда 10-балльные пробки, но ты спешишь»

Еще недавно водитель, который объезжал пробку по тротуару, вызывал всеобщее возмущение. «Московский стиль», — говорили люди и звонили в ГАИ, присылали видео на Onliner. Теперь водители стали раскрепощеннее. Сами размещают видео в своих Instagram. Место действия: улица Орловская, водитель Infiniti FX выезжает на тротуар и движется в направлении улицы Нововиленской.

Похоже, речь о пятничном коллапсе: к вечеру город погрузился в 10-балльные пробки, ситуацию ухудшала гололедица. Итог — 172 аварии за сутки.

И такси туда же

Водители стали выезжать на тротуар даже тогда, когда речь не идет о серьезном заторе. Светофор и одна машина впереди — но таксист не намерен тратить время. Видео опубликовал пользователь Onliner с ником Jooos.

— Вот так вот ездит «Яндекс.Такси» в Минске. Первый раз такую наглость вижу в Минске. Это улица Максима Богдановича, — рассказал автор видео.

По тротуару и бордюрам

А вот видео от нашего читателя Apollinarii.

— Улица Чкалова, светофор возле гостиницы «Спутник». Абсолютно неадекватная ситуация: ни особой пробки не было, ничего такого, но хозяева мира спешили. Полосы справа от меня, разумеется, никакой не было: водитель попрыгал по тротуару и бордюрам. Парни слева просто объехали по встречке, впрочем, обычное дело, наверное, — предположил он.

Пункт 84 Правил дорожного движения запрещает движение транспортных средств по обочинам, тротуарам, велосипедным, пешеходным дорожкам и дорожкам для всадников.