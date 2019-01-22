В России захватили пассажирский самолет 22.01.2019, 14:08

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Пассажир рейса Сургут – Москва потребовал направить лайнер в Афганистан.

Один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в авиадиспетчерских службах.

Согласно данным сервиса Flight Radar, на борту произошла нештатная ситуация. Самолет изменил направление полета, судя по траектории, можно предположить, что он направляется в сторону Ханты-Мансийска.

Изображение: Flight Radar

В справочной службе аэропорта Сургута агентству сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот". "У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва" со ссылкой на данные мониторинговых порталов, указанный самолет совершил разворот и в данный момент направляется в аэропорт вылета.

Московский аэропорт Шереметьево сообщает, что самолет перенаправлен в Ханты-Мансийск.

Рен ТВ сообщает, что один из пассажиров рейса вооружен, он потребовал изменить маршрут. По данным телеканала, это некий Павел Ш. Ему 41 год и во время взлёта он сидел на месте 14А. Самолет должен был прибыть в Москву в 16:20 (по Минскому времени).

Информация о захвате самолета, следующего по маршруту Сургут — Москва, подтверждается: в настоящее время специалисты по организации воздушного движения прокладывают маршруты следования борта в соответствии с требованиями захватчика. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пассажир потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан.

«Наземные службы получили с авиалайнера сигнал о захвате, контрольным вопросом он был подтвержден. По предварительным данным, на борту один захватчик — психически больной мужчина. В настоящее время самолет развернулся и направляется назад, в сторону Ханты-Мансийска», — сказал источник. Он также отметил, что в настоящее время связи с бортом нет.

На борту самолета находятся 69 пассажиров, в том числе один младенец, а также семеро членов экипажа.

В 14.24 (по Минскому времени) самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Сургута в Москву, приземлился в Ханты-Мансийске, следует из данных сайта FlightRadar.

«Самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. Больше пока никакой информации», - сообщили РБК в отделении информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УрФО.

Пассажир авиарейса Сургут-Москва, потребовавший развернуть самолет в Афганистан, задержан, оружия при нем не обнаружено, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.