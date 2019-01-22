Доллар и евро подорожали на торгах в Минске 22.01.2019, 14:09

Курс российского рубля не изменился.

На валютных торгах в Минске 22 января доллар и евро подорожали, а курс российской валюты не изменился.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,005 и составляет Br2,1556 (на торгах 21 января - Br2,1506 за $1).

Евро подорожал на Br0,0002 до Br2,4471 (21 января - Br2,4469 за 1 евро).

Курс российского рубля остался на прежнем уровне - Br3,2401 за 100 российских рублей.