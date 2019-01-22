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Видеохит: Казахского телеведущего прославила скороговорка

  • 22.01.2019, 14:15
  • 1,127

Он упражнялся перед выходом в эфир, но необычное звучание казахского языка сделало телеведущего знаменитым.

Телеведущий в Казахстане стал звездой Сети благодаря упражнениям для дикции. Видео, как произносит скороговорки на казахском языке собрало больше 100 тысяч лайков. Ролик появился на Reddit, пишет korrespondent.net.

На видео ведущий казахского телевидения упражняется перед выходом в эфир, говоря скороговорки. Непривычное для многих народов звучание казахского языка вызвало бурную реакцию в сети.

Пользователь, который опубликовал видео написал, что "казахский язык звучит как дизельный двигатель, который пытаются завести при минус сорока градусах".

Ролик собрал сотни тысяч лайков.


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