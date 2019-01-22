Как жители «Маяка Минска» отбились от претензий застройщика 22.01.2019, 14:42

Фото: onliner.by

Счет на $125 тысяч за «коммуналку» и год судов.

Полгода назад СМИ рассказывали, как жители трех домов в составе жилого комплекса «Маяк Минска», основательно обжившись в своих квартирах, попали на деньги: застройщик «Зомекс Инвестмент», входящий в состав Dana Holdings, выставил товариществу собственников огромный счет за потребленные коммунальные услуги, пишет onliner.by.

По мнению застройщика, ТС должны были оплатить расходы, понесенные им в те времена, когда дом уже был сдан в эксплуатацию, но коммунальные сети еще не приняты на баланс эксплуатирующей организации, и, как следствие, застройщик оплачивал «коммуналку» по коммерческим тарифам. Так, товариществу собственников 20-го дома по улице Мстиславца «Зомекс Инвестмент» насчитал $125 000 долга.

Напомним, спустя почти три года после сдачи дома, когда большинство жильцов уже сделали ремонты и переехали в свои квартиры, заключили договоры на поставку коммунальных услуг и исправно платили по жировкам, застройщик «Зомекс Инвестмент» прислал товариществам собственников заказные письма с требованием возместить убытки. Счет, выставленный товариществам собственников трех домов («Маяк-20, -22, -24»), составил порядка $350 000.

Не дождавшись возмещения, застройщик обратился в Экономический суд. Иск по довольно редкой статье Гражданского кодекса — «Неосновательное обогащение» — был частично признан. Суммы по этому решению суда оказались очень весомые: например, товариществу собственников 20-го дома по ул. Мстиславца пришлось бы выплатить застройщику 249 000 рублей.

Жители двух домов в составе «Маяка Минска» подали кассацию в Верховный суд, который отменил решение первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в городской. Несмотря на то, что исковые требования «Зомекса» были частично удовлетворены, тяжбу в городском суде, по сути, выиграли члены товариществ (читай — жильцы): например, товарищество собственников дома №20 по ул. Мстиславца суд обязал выплатить 15 тыс. рублей за «коммуналку», что кардинально отличалось от требований «Зомекса». Позже «Зомекс» подал апелляцию в городской хозяйственный суд, а затем кассацию в Верховный. Обе инстанции оставили решение суда без изменений.

Товарищество собственников 22-го дома по ул. Мстиславца тоже готовит кассационную жалобу в Верховный суд.