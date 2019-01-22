В России разбился бомбардировщик Ту-22М3 22.01.2019, 14:46

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Архивное фото ТАСС

По предварительным данным, погибли два человека.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.

"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 13:40 мск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из четырех человек экипажа потерпевшего аварию Ту-22М3, по предварительным данным, выжили командир и штурман.

"По предварительной информации, командир и штурман остались живы", - сказал собеседник агентства. Экипаж самолета состоит из четырех человек - командир, помощник командира, штурман и оператор, напомнил источник.