Виктор Марчик: Большинство белорусов - против Лукашенко 1 22.01.2019, 14:53

Виктор Марчик

Белорусам нужны понятные ответы на их вопросы.

Об этом пресс-службе БНК заявил представитель БНК в Слониме Виктор Марчик:

- Среди лидеров БНК достаточно людей, которые могли бы стать кандидатами в президенты Беларуси, не только Николай Статкевич. Я могу назвать и Владимира Некляева, и Геннадия Федынича, например. Если бы были предложения об их выдвижении — мы бы их рассматривали. Но их, насколько я вижу, нет.

Соглашусь с тем, что большинство белорусов — против Лукашенко, но нам с этими людьми нужно работать. Со всеми слоями населения — с интеллигенцией, с рабочими, с крестьянами. Нужны понятные ответы для них всех. Кому-то важна независимость и защита от возможной российской агрессии, а кому-то — наличие рабочих мест и рост зарплат и решение экономических проблем. Огромное количество людей волнует в первую очередь рост цен и их личное благополучие. Нам нужны они все.

Сильная сторона БНК — то, что здесь представлены абсолютно разные люди, из разных социальных групп, из разных городов, разные по мышлению, возрасту, складу ума. Но у нас одна цель, которая нас объединяет. Эта же цель — построить сильную свободную Беларусь — объединяет всех людей, о которых я говорил.