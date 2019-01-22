Навальный нашел у пропагандиста Соловьева еще одну виллу в Италии 1 22.01.2019, 14:57

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Владимир Соловьев

Российский пропагандист - обладатель шикарной недвижимости и Майбаха.

Вот вам сколько вилл в Италии нужно для счастья, - задается вопросом российский оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте navalny.com.

С вероятностью в 90% на этот вопрос вы отвечаете: эээээ... мммм... да мне бы хоть нормальную дачу в Подмосковье.

Отсутствие амбиций погубит вас. А также жадность вам нужна. Здоровая жадность. Наш сегодняшний герой прям так и говорит в ролике: чтобы получить это все, нужно хотеть. Нужно быть жадным!

Владимир Рудольфович Соловьев очень жадный. Поэтому у него все получается.

Я очень рад тому, что после первой серии нашего мини-сериала «Пропагандисты», которая был посвящен вилле Соловьева на озере Комо в Италии, теперь в комментариях к каждой статье о нем, в реплаях на каждый твит этого лживого жулика обязательно есть кто-то, кто напоминает ему об этой недвижимости.

И надо напоминать, особенно в те периоды, когда этот «журналист» бьется в угаре особого патриотизма и «славит Русь», противопоставляя ее загнивающей Европе.

Только вынужден сегодня объявить публично.

Сведения о том, что у телеведущего Владимира Соловьева есть вилла на итальянском озере Комо не соответствуют действительности.

Потому что у него там не закрытый, а открытый перелом.

Потому что у телеведущего Соловьева есть ДВЕ виллы на итальянском озере Комо.

Мы ее обнаружили и отсняли для вас. Все подробности есть в ролике, а здесь я просто оставлю подтверждающие документы.

Это договор купли-продажи.

Дата покупки: 29 июля 2013

Место: Менаджио, Комо (11 км на машине от другого его дома). Дом расположен на холме на самом краю поселка возле леса.

Собственник: Соловьев Владимир Рудольфович

Профессия покупателя виллы: артист. (Тут не поспоришь, не называть же его «журналист»)

Владимир Соловьев представляется в Италии местным жителем. Домичилиато.

Вот выписка из кадастра:

Вот выписка из кадастра на гостевой дом:

Однако будем справедливы и к Соловьеву. Он тратит свои деньги не только в Италии. Вот совсем недавно инвестировал большую сумму — около 15 миллионов рублей в покупку на территории нашей страны.

14 февраля 2018 года телеведущий поздравил свою любимую валентинку. То есть себя, конечно. Купил себе Майбах.

И наслаждается этим шедевром немецкого автопрома, не обращая внимания на штрафы.

Мораль выводить не буду. Уж с Соловьевым все предельно понятно. Клейма негде ставить. Вор, жулик и лжец.

Это уже всей стране понятно, наша задача просто распространить это видео как можно шире, особенно среди тех, кто смотрит телевизор.

«У него две виллы в Италии» — вот что должно быть в голове у каждого телезрителя, когда он видит Рудольфыча на экране.