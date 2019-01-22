Экономист: Мы выходим на затухающую траекторию 22.01.2019, 15:04

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Каких сюрпризов ждать от белорусской экономики в 2019 году.

В комментарии tut.by экономист Сергей Чалый дал не очень оптимистичный прогноз до конца года, в связи с тем, что «внешние риски работают в сторону понижения темпов нашего экономического роста, чем будут способствовать позитивным сюрпризам»:

– Все эти тенденции, которые появились у нас во второй половине 2018 года: замедление восстановительного роста, цена на нефть, ухудшение ценовой конъюнктуры товаров нашего экспорта, рост импорта, обусловленный стимулирование внутреннего спроса – из-за этого мы выходим на затухающую траекторию роста.

По его словам, после кризиса 2014-2015 года, когда полностью поменялось макроэкономическая ситуация, в Беларуси произошла некая перебалансировка бизнес-моделей:

– Главным образом, она проявилась в частном секторе. Это было источником восстановительного роста, который начался с четвертого квартала 2016 года – и продолжался, примерно до третьего квартала 2018 года. Сейчас происходит инерционная вещь: мы обречены на то, что темпы экономического роста будут постепенно замедляться.

По мнению экономиста, не внушает оптимизма и внешнеэкономическая конъюнктура – так как «есть высокий шанс замедления мирового экономического роста».

– Внешние риски работают в сторону понижения темпов нашего экономического роста... Нужно готовиться к тому, что те 4% экономического роста, которые нам нужны, не получатся. Темпы роста будут ниже, чем в прошлом году. Я думаю, что 1,5-2% – это скорее оптимистичный прогноз. А сюрпризы могут быть, скорее, в сторону ухудшения, чем улучшение, – резюмирует Сергей Чалый.