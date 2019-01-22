На силовиков государство тратит больше, чем на охрану здоровья 11 22.01.2019, 15:30

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Беларусь тратит на медицину лишь 4,2% ВВП.

Беларусь тратит на здравоохранение в процентах от ВВП больше, чем другие страны бывшего СССР, но меньше, чем развитые страны, пишут naviny.by.

Больше 4,2% от ВВП не получается

По данным Минздрава, процент расходов государства на здравоохранение в Беларуси в процентах к ВВП остается на одном уровне уже несколько лет — 4,1−4,2%.

Много это или мало, учитывая скромные возможности нашего небогатого государства? В сравнении со странами бывшего СССР 4,2% от ВВП — неплохой показатель, ведь в Украине, Азербайджане, Армении расходы в разы меньше. Такие данные содержатся в статистическом сборнике Белстата «Беларусь и другие страны».

Сравнение же госрасходов в системе здравоохранения Беларуси и в странах ЕС, в том числе у наших соседей, показывает, что мы тратим на охрану здоровья совсем немного. Например, Австрия тратит на здравоохранение 8,1% от ВВП, Германия — 7,2%, Литва — 5,8%, Польша — 4,6%. Во всех этих странах — страховая медицина, в рамках которой из средств страховки оплачивается не только медпомощь, но и медикаменты.

В Великобритании, где функционирует централизованная система управления здравоохранением, возглавляет которую Министерство здравоохранения и социального обеспечения, а расходы несет бюджет, на здравоохранение тратится 7,6% ВВП.

На армию тратят гораздо больше

Будут ли изменения в этом году? На здравоохранение в 2019 году планируют потратить 1,019 млрд рублей.

Около половины (чуть более 500 миллионов) пойдет на медицинскую помощь населению. Еще 496 млн рублей — это «другие вопросы» в области здравоохранения. К ним относятся расходы на содержание санаториев, врачебно-санитарной службы Белорусской железной дороги, Государственной службы медицинских судебных экспертиз, патологоанатомических бюро, баз хранения медицинской техники и имущества, бюро ВОЗ и так далее.

Оплата лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оборудования в централизованном порядке — это тоже «другие вопросы», как и направление больных на лечение за рубеж, патронирование детей, проведение медицинских съездов и конференций.

Наконец, в эту сумму включены расходы на функционирование организаций, осуществляющих руководство в области здравоохранения, и другие мероприятия.

На охрану здоровья традиционно тратят меньше, чем на силовиков. Для сравнения: из бюджета 2019 года на оборону и Вооруженные силы должно пойти 1,16 млрд рублей, а на органы внутренних дел — 854,2 млн рублей.

Бюджет Беларуси на 2019 год сформирован по жесткому сценарию развития экономики, говорил министр финансов Максим Ермолович 17 декабря журналистам по итогам совещания у главы государства.

По словам министра, социальное направление расходования бюджета увеличивается темпами, вдвое превышающими уровень инфляции.

«То есть мы ожидаем, что по основным статьям бюджета, таким как здравоохранение, образование, социальная политика, рост расходов будет в реальном выражении составлять 6−7%», — сказал глава Минфина.

В 2018 году бюджетное финансирование здравоохранения за счет средств бюджета составило по итогу 895 млн рублей. Так что в реальном выражении рост даже превысил 7%.