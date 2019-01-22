Невеликая Россия Телеграм-канал «СерпомПо»

22.01.2019, 15:33

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Может еще, правительство Японии пригласить управлять РФ?

Власти обсуждают вопрос о введении наказания за ее оскорбление в интернете. Но сами своими действиями оскорбляют страну, показывают, что управлять страной не умеют.

Директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» Константин Сиденко сообщил приморским депутатам, что Япония выделит 1,158 миллиарда рублей на создание центра кондиционирования и долговременного хранения российских радиоактивных отходов, который строят в Приморье.

И вот такое развязное заявление Константина Сиденко:

«В рамках соглашения предусматривается содействие японской стороны исключительно в области ликвидации наследия «холодной войны». Участвуя в финансировании работ по его ликвидации, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов. Опасаясь последствий аварии, подобной Фукусиме, японская сторона направляет средства на обеспечение радиационной безопасности на Дальнем Востоке. Никакого разговора о ввозе ядерных отходов в этом соглашении не ведется».

Все это 22 января сообщает официоз – «РИА «Новости».

Нашел оправдание. Нашел японскую выгоду. Может еще, правительство Японии пригласить Россией управлять в интересах своей безопасности?

Вы, что, обнаглевшие российские власти, - нищие? Вы – государство, которое не может исполнять свои функции? Вы не в состоянии на доходы федерального бюджета обеспечить радиационную безопасность граждан на своей территории? Устранить угрозы для соседних стран? Почему вам должна подавать Япония? Почему Япония должны заниматься ядерными помоями в нашей стране?

Федеральный бюджет за 2018 год сведен с огромным, триллионным профицитом – 4% от ВВП. На банковских депозитах Минфина на конец 2018 года лежало 1.3 трлн. рублей. В январе стало известно, что Минфин собирается купить валюты на 266 млрд рублей (вот где «дедолларизация» порылась!).

И при таких доходах у России нет возможности выделить дополнительно жалкие 1.158 млрд. рублей на федеральную целевую программу «Утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года»? Ничтожная сумма. В особенности, принимая во внимание важность задачи.

Главные оскорбители России – ее власти. Причем, не словами оскорбляют, а тупыми и бессовестными действиями.

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