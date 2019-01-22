Как Лукашенко «коврижки» чиновников определял 14 22.01.2019, 15:46

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«Коврижки» чиновников можно легко найти, например, в виде элитной недвижимости в Дроздах.

На совещании 22 января Лукашенко в очередной раз заговорил о качествах, которыми должен обладать белорусский чиновник.

– Задача сделать государственную службу сродни, скажем, воинской службе, выработать четкие и исчерпывающие требования к ее прохождению, повысив имидж государственного управления в целом, – такую рекомендацию Александр Лукашенко дал своей вертикали, обсуждая новый закон о госслужбе.

И тут же добавил, что чиновник должен быть скромным – и не гнаться за материальными благами.

– Я предупреждал всех вас, что эти коврижки, которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что они есть. Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения, – заявил он.

«Салiдарнасць» вспомнила, каким еще должен быть чиновник по заветам главы государства. И какие «коврижки» ему за этого положены.

Жить как по воинскому уставу

– Если это будет, как у военных, соответствующий устав – хорошо, пусть будет устав. Но люди должны видеть, что президент предъявляет жесточайшие требования к государственным служащим. А за это им полагается это, это и это.

За нарушение уходишь с должности – идешь в тюрьму, – говорил Лукашенко на совещании летом 2018 года.

Среди «коврижек», которые полагались чиновнику, Лукашенко называл «обеспечить жильем, медициной, а детей устроить в школу или детский сад».

Разбираться в сельском хозяйстве

– Защитите растения и подготовьтесь к уборке хлебов. Железно. Надо силоса столько, значит столько и не больше. За это будут нести ответственность от специалистов до премьер-министра.

Мы все знаем, как делать, но из-за расхлябанности мы теряем огромные деньги, – давал распоряжение в 2016 году тогдашнему премьеру Мясниковичу глава государства и приказывал «все комплексы нужно наполнить свиньями».

Уметь разговаривать с журналистами

– Я не знаю, как это вы будете делать, но если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистом и не предоставляет ту информацию, которую должен… вносите немедленно предложения о его замене, – негодовал Лукашенко на круглом столе с руководителями госСМИ.

– Если ты пришел министром, заместителем, руководителем предприятия, будь добр разговаривать с журналистами, как бы ни было трудно и сложно, – учил нерадивых чиновников Александр Лукашенко.

… и ремонтировать крышу

Еще не успела забыться история, когда глава Беларуси во время совещания в Орше уволил весь состав правительства. Заодно досталось и министру строительства – за провалившуюся крышу на местном предприятии.

– Он сидел и не мог отремонтировать крышу – выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения, которые были поставлены публично перед народом. Железобетонно нужно было решить и точка, – устраивал разнос Лукашенко.

***

Несмотря на то, что все требования и угрозы главы государства к чиновникам уже давно известны, а их «коврижки» можно легко найти, например, в виде элитной недвижимости в Дроздах – лучше от этого государственная машина работать не стала.

И что-то подсказывает, что новый закон о государственной службе вряд ли поможет сделать белорусского чиновника идеальным – хотя бы по версии Александра Лукашенко.