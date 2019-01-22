Видеофакт: Израиль испытал систему ПРО, сбивающую ракеты в космосе 2 22.01.2019, 15:54

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Комплекс создан в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США.

Израиль провел очередные успешные испытания комплекса противоракетной обороны Хец-3, который предназначен для уничтожения целей за пределами земной атмосферы. Об этом сообщает министерство обороны Израиля, сообщает liga.net.

Испытания Министерства обороны Израиля состоялись при поддержке Агентства по противоракетной обороне США, которое участвовало в разработке комплекса.

Как пишет местное издание Ynet, ракету выпустили в 6:44 по местному времени с базы ВВС Израиля в Пальмахиме. Радар обнаружил цель и противоракета успешно ее перехватила в воздухе.

"Знаменательным моментом для оборонного потенциала Израиля является защита от существующих и будущих угроз", - заявили в Минобороны страны.

В центральных районах Израиля были слышны взрыв, а в небе над морем видны следы пролета ракет.

Хец (Стрела, Arrow) - израильский противоракетный комплекс, созданный Израилем в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США. В 2009 году был начат проект создания Хец-3. В начале 2012 года Boeing и IAI подписали соглашение о сотрудничестве в этом проекте.

В отличие от предыдущих версий противоракет, где использовалась неконтактная боеголовка, в Хец-3 используется боеголовка кинетического поражения. Установка оснащена ракетным двигателем с отклоняемым вектором тяги. Она перехватывает баллистические ракеты с дальностью от 400 до 2000 км. Согласно другому источнику, Arrow-3 способна перехватывать ракеты средней дальности (от 3000-3500 до 5000-5500 км).