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«Свобода» выдвинула Руслана Кошулинского в президенты Украины

  • 22.01.2019, 16:09
Руслан Кошулинский

Решение единогласно поддержали все делегаты съезда партии.

Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинула вице-спикера Верховной Рады предыдущего созыва (2012-2014) Руслана Кошулинского кандидатом в президенты Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение единогласно поддержали 613 делегатов 40-го съезда партии, который проходил во вторник в Киеве.

В середине ноября 2018 года о поддержке кандидатуры Р.Кошулинского на выборах президента заявили Партии ВО "Свобода, "Правый сектор", Организация украинских националистов (ОУН), Конгресс украинских националистов и организация "С14", а также лидер Национального движения "Дия", народный депутат Дмитрий Ярош.


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