Киноэксперты назвали фаворитов «Оскара 2019» 22.01.2019, 16:28

Портал GoldDerby опубликовал традиционный прогноз именитых кинокритиков.

Уже не за горами церемония награждения самой престижной кинопремии "Оскар", организаторов которой обвинили в давлении на актеров. Имена номинантов станут известны совсем скоро – 22 января, а пока портал GoldDerby опубликовал традиционный прогноз именитых кинокритиков относительно будущих победителей, пишет segodnya.ua.

Киноэксперты считают, что больше всего шансов победить в номинации "Лучший фильм" у фильмов "Рождение звезды", "Рома" и "Зеленой книга". Их шансы на победу оцениваются порталом как 7:1. Однако среди возможных соперников могут оказаться "Фаворитка", "Черный клановец" и "Черная пантера".

Брэдли Купер, Альфонсо Куарон и Спайк Ли имеют больше всего шансов выиграть в категории "Лучший режиссер". А вот за награду в номинации "Лучшая актриса" с наибольшей вероятностью поборются Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гага ("Рождение звезды") и Оливия Колман ("Фаворитка").

Стать "Лучшим актером" имеют все шансы Рами Малек ("Богемная рапсодия"), Брэдли Купер ("Рождение звезды") и Кристиан Бэйл ("Власть").