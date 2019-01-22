СМИ: Сразу два крупных минских чиновника отправлены в отставку 3 22.01.2019, 16:34

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Кресел лишились главы Партизанского и Октябрьского районов Минска.

В пятницу Денис Овсяников и Анатолий Жуковский отработали в должностях последний день, сообщили tut.by несколько источников.

— Для всех [в горисполкоме] это было неожиданностью. Связано ли это с заявлением Вакульчика — никто не знает, — говорит один из собеседников портала. По чьей инициативе (главы города или Администрации Лукашенко) они покинули должности — тоже не ясно.

Но еще один источник рассказывает, что чиновники уволены по соглашению сторон и они находятся на свободе.

Главой Партизанского района с 2014 года являлся Денис Овсяников. Октябрьский же район с 2009 года возглавлял Анатолий Жуковский. Он не был открытым для прессы, но о нем говорили, как о строгом руководителе.

Напомним, недавно главы Фрунзенского и Заводского районов наоборот пошли на повышение и стали зампредами Мингорисполкома. Таким образом, в столице сейчас обезглавлено 4 района из 9.

В конце декабря на совещании у Лукашенко глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что один из действующих глав районов обнаглел так, что каждый четверг бесплатно получает продукты из магазина.