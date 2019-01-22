Алесь Евсеенко: Мы работаем не ради процесса, а ради результата 22.01.2019, 17:01

Алесь Евсеенко

Ситуация в регионах отличается от того, что происходит в Минске.

Об этом пресс-службе БНК заявил представитель Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесь Евсеенко:

- Ситуация в регионах отличается от того, что происходит в Минске. Это касается не только широких слоев общества, но и оппозиции. Фактически все здоровые региональные структуры работают в БНК, потому что центральные офисы партий давно забыли о них. Им уже не нужны структуры других городах, кроме Минска. Активистов в райцентрах преследуют, они не могут найти работу в то время, как партийные лидеры разъезжают на иномарках, нигде не работая. Им перемены не нужны, потому что большинство из них даже рабочей специальности не имеют. Что они делать будут, когда власть сменится?

В БНК все-таки все по-другому, никто «под себя не гребет». Здесь все понимают роль регионов, у нас такого разделения нет. Поэтому рядовые партийные активисты подержат нас.

Тем не менее, нам предстоит много работать, решать организационные вопросы, думать над материальным обеспечением кампании, искать средства на листовки, на проведение акций. Наша сила в том, что мы работаем не ради процесса, как многие, а ради результата.