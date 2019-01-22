Путинская Россия дойдет до состояния Северной Кореи 1 Cлава Рабинович

22.01.2019, 17:12

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Слава Рабинович

Лягушка варится медленно, но верно.

Мы все еще сомневаемся насчет того, может ли путинская Россия дойти до состояния Северной Кореи. Ответ: постепенно да, может. В некоторых аспектах мы ведь уже там, сами этого не понимая, не отдавая отчета самим себе.

Давайте я вам помогу хотя бы с одним аспектом.

В информационном поле, формируемым т.н. «СМИ» и «официальными органами власти» путинской ОПГ, мы уже вполне в Северной Корее. Например, в вопросах освещения Украины – это, думаю, всем понятно. Но я хотел отдельно сказать вот о чем.

31 декабря 2018 года (в Магнитогорске произошел взрыв и обрушение дома/ru/news/2019/1/20/320599/), который унес жизни 39 наших сограждан. Сегодня – 18 января 2019 года. Скоро пройдет три (!!!) недели со дня взрыва, и мы до сих пор ничего не знаем. Не знаем, что там произошло. Не знаем реальных версий, никаких подробностей следственных действий, ни-че-го.

Я восемь лет прожил в США, и за это время в Америке случались террористические акты, в т.ч. очень крупные.

Например, когда я еще учился в школе бизнеса Нью-Йоркского университета, 19 апреля 1995 года в Оклахома-Сити (штат Оклахома) в результате взрыва заминированного автомобиля было разрушено большое административное здание Альфреда Марра, погибли 168 человек, в том числе 19 детей в возрасте до 6 лет, и получили ранения более 680 человек. Взрыв разрушил или повредил 324 здания в радиусе 16 кварталов, уничтожил 86 автомобилей и выбил стекла домов в радиусе 3 миль. Общий ущерб от взрыва в последствии оценили в 652 миллиона долларов (в долларах 1995 года).

Официальное расследование, известное как «OKBOMB» (буквально, «ОКБОМБА»), стало самым большим уголовным расследованием в истории США: агенты ФБР провели 28 тысяч опросов, собрали около 3,2 тонны материальных улик и проанализировали более 15 миллионов документов.

По результатам следствия было установлено, что организаторами теракта были придерживавшиеся ультраправых взглядов Тимоти Маквей и Терри Николс, стремившиеся отомстить за осаду Уэйко и события, произошедшие в Руби Ридж, приурочив теракт ко второй годовщине смертей в Уэйко. Маквей был арестован на шоссе спустя полтора часа после взрыва полицейским Чарли Хэнгером за отсутствие автомобильного номера и нелегальное владение огнестрельным оружием. Николс был арестован после установления судебными экспертами причастности его и Маквея к теракту, после чего обоим были предъявлены обвинения в течение нескольких дней.

Суд состоялся в 1997 году и приговорил Маквея к смертной казни путем смертельной инъекции (приговор приведен в исполнение 11 июня 2001 года), а Николса – к пожизненному заключению.

В апреле 2000 года на месте здания Альфреда Марра был открыт мемориальный комплекс памяти жертв теракта. Ежегодные памятные службы проводятся в годовщину теракта в то же время, когда произошел взрыв.

Я помню освещение этого теракта в американских СМИ, я помню освещение всего расследования – от первых минут и часов после взрыва и до самого суда.

Заметьте: я привел только этот пример и даже еще не начал рассказывать об освещении в американских СМИ событий 11 сентября 2001 года! Кстати, этот теракт 1995 года в Оклахома-Сити был, на тот момент, крупнейшим терактом на территории США за всю историю.

К путинской России невозможно применять американских стандартов освещения таких событий, это понятно. Мы с этим столкнулись и со взрывами домов в 1999 году, и с «Курском», и с Бесланом, и с Норд-Остом… Но тогда хотя бы что-то было, хоть какая-то информация, помните?

А сейчас – ничего. Ноль. Зеро.

И знаете почему?

Мы уже в Северной Корее. По этому показателю. Лягушка варится медленно, но верно.

Cлава Рабинович, «Фейсбук»