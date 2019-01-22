Петр Порошенко почтил память белорусского героя «Небесной сотни» Михаила Жизневского 22.01.2019, 17:25

Михаил Жизневский

Президент Украины возложил цветы к месту гибели белорусского героя Украины.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства с супругой также почтили память погибших героев Революции Достоинства Михаила Жизневского и Сергея Нигояна. Петр и Марина Порошенко возложили цветы к памятным знакам на месте гибели героев.

Фото: пресс-служба президента Украины

В церемонии также приняли участие глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Напомним, пуля снайпера оборвала жизнь белоруса 22 января 2014 года. Михаил Жизневский не дожил 4 дня до своего 26-летия, он стал второй жертвой, убитой на Евромайдане в Киеве.

В Киеве на улице Грушевского в ноябре 2014 года открыли мемориал Михаилу Жизневский. В Беларуси его могила неоднократно подвергалась актам вандализма.