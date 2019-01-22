Кочегарам из Вилейки платят $61 22.01.2019, 17:38

Как вам такое существование?

«Мы, нижеподписавшиеся, работаем кочегарами в Лепельском райпо Витебской области и получаем заработную плату в размере 150 рублей без вычетов, а чистыми имеем по 129 рублей. Также нам выдают мыло и перчатки — норма на месяц 400 граммов мыла и 1 пара перчаток на 2 месяца. Кто устанавливает эту норму? У нас работа не из чистых, стирать надо часто. И вот из нашей мизерной зарплаты надо покупать стиральный порошок и перчатки, так как они быстро рвутся

Мы ходили жаловаться и просить повышения зарплаты не один сезон. Многие из нас работают уже по 10—12 лет. Но нам отвечает наш председатель, что у всех кочегаров по Витебской области такая зарплата, и если не нравится, на ваше место найдутся другие. Оформлены мы на работу по договору-подряду, а не по трудовому договору. Мы считаем, что это нарушение закона. Для кого тогда принимаются законы, если они не касаются простых рабочих?», - написали в редакцию «Свободных новостей» рабочие из Вилейки.

В телефонном разговоре с автором письма журналистам удалось выяснить, что безработных и пенсионеров райпо нанимает на несколько месяцев, на время отопительного сезона по договору-подряду. Люди работают кочегарами, отапливая дровами и брикетом торговые заведения и заведения общепита в Лепеле.

Работа осуществляется по скользящему графику: например, если магазин или кафе открывается в девять часов утра, надо выйти на работу в шесть, чтобы успеть протопить помещение. В течение рабочего дня нельзя отлучаться с рабочего места, так как необходимо следить за давлением в отопительном котле. В разных заведениях работают по 2—3 кочегара, сменяя друг друга. В кафе смена до последнего посетителя.

Cобеседница кроме зарплаты кочегара получает пенсию в размере 220 рублей. С зарплатой выходит 349 рублей в месяц, из которых необходимо оплатить коммунальные платежи. Как вам такое существование?

Кстати, чудо-перчатки — 1 пара на 2 месяца — самые дешевые, по рублю, с крапинками ПВХ на рабочей поверхности. Раньше был швейный цех, в котором изготавливали рабочие рукавицы. Но теперь цеха нет и рукавиц тоже.

Кроме письма в газету, 27 кочегаров из Лепеля направили обращение в aдминистрацию Лукашенко и сейчас ждут ответ.