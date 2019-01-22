В Польше неизвестный хотел протаранить ворота президентского дворца 22.01.2019, 17:41

Фото: PAP/Radek Pietruszka

Его задержала полиция Варшавы.

В столице Польши неизвестный пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает во вторник, 22 января, агентство РАР.

"Неизвестный мужчина пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца", - говорится в сообщении.

По данным польских СМИ, виновник происшествия - 36-летний мужчина. Он задержан полицией Варшавы.

В свою очередь польские правоохранители пока не дают официальных комментариев по указанному событию.