Врачи рассказали, к чему приведет отказ от алкоголя 9 22.01.2019, 18:00

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Отказ от спиртного улучшит ваш сон и уменьшит аппетит.

Эскулапы озвучили, что случится, если человек перестанет пить спиртные напитки.

По словам специалистов, если человек ограничит себя в спиртном или же откажется от него полностью, то организм от этого не пострадает. Напротив, человек отметит положительные тенденции, пишет politeka.net.

Например:

Улучшение сна. При употреблении «ста грамм» начинает активно работать головной мозг, поэтому человек часто испытывает проблемы, когда пытается уснуть, после того, как во время ужина выпивал.

Уменьшение аппетита. Алкоголь влияет как на вкусовые рецепторы, так и на чувствительность к запаху еду. Употребляя спиртное, человек становится более восприимчивым к запахам пищи.

Замедление набора веса. После отказа от спиртных напитков, сильно уменьшается норма калорий, что положительно влияет на вес человека.

Улучшение цвета лица. Поскольку алкоголь сильно обезвоживает организм, то при отказе от него, кожа лица становится более увлажненной, а лицо выглядит свежее.

Уменьшение риска заболеваний онкологией. Американские ученые выяснили, что прием спиртных напитков ведут к развитию раковых опухолей.