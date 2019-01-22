ЦИК Украины уже зарегистрировала 13 кандидатов в президенты 2 22.01.2019, 18:06

Подача документов для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля 2019 года.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Украины народного депутата Юрия Бойко.

Такое решение приняли члены ЦИК во время заседания во вторник, сообщает Украинская правда.

Бойко подал заявление на регистрацию как самовыдвиженец.

Таким образом, по состоянию на 22 января зарегистрировано уже 13 кандидатов в президенты.

1. Геннадий Балашов

2. Ольга Богомолец

3. Анатолий Гриценко

4. Сергей Каплин

5. Виталий Куприй

6. Евгений Мураев

7. Валентин Наливайченко

8. Роман Насиров

9. Андрей Садовый

10. Виталий Скоцик

11. Игорь Шевченко

12. Александр Шевченко

13. Юрий Бойко

Подача документов для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля 2019 года.