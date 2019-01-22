Путин сообщил об итогах встречи с Абэ по мирному договору с Японией 4 22.01.2019, 18:36

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Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

Переговоры российского президента и японского премьера длились больше трех часов.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что встреча прошла «в позитивном ключе, деловой и конструктивной атмосфере». Об этом сообщает корреспондент РБК. Переговоры Путина и Абэ продолжались более трех часов.

Приоритетное внимание Путин и Абэ уделили развитию торгово-экономических связей России и Японии. По итогам переговоров Путин заявил, что считает возможным увеличение товарооборота между двумя странами до $30 млрд.

Президент РФ и премьер Японии также обсудили заключение мирного договора по итогам Второй мировой войны. По словам Путина, они подтвердили свою заинтересованность в подписании соглашения. «Впереди кропотливая работа для выхода на взаимоприемлемое решение», — сказал Путин. Условия для мирного договора должны быть приемлемы для обеих стран и поддержаны обществом, добавил он.

Также стороны договорились продолжить усилия по развитию совместной хозяйственной деятельности на Курилах по пяти направлениям.

В свою очередь, Синдзо Абэ назвал встречу с Путиным «прекрасным стартом двусторонних отношений» в 2019 году.