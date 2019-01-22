Главный патологоанатом рассказал, на что потратил взятки 3 22.01.2019, 18:44

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Аркадий Пучков

Фото: tut.by

В суде допрашивают Аркадия Пучкова.

После обеда суд Ленинского района Минска перешел к допросу Аркадия Пучкова. Во время своего выступления он рассказал, на что потратил взятки: лечение жены в Испании и Израиле, подарки для больниц, иностранных делегаций, которым покупались билеты в театр, устраивались ужины в ресторанах. Деньги от водителей катафалков шли на баню, в которую ходили расслабляться сотрудники бюро, пишет tut.by.

— Я искренне раскаиваюсь в содеянном. Понимаю и осознаю всю тяжесть совершенного мною. Через 4 дня…, — Аркадий Пучков не смог закончить предложение и прослезился. — …мне будет 70 лет, пойдет восьмой десяток. И встречать такой юбилей за решеткой, не в кругу семьи и друзей, самое большое наказание, которое я сам себе сделал.

Свои показания фигурант зачитывает с листков бумаги, иногда делает паузу и снова плачет. Патологоанатомом Пучков работает с 1976 года.

— Я отработал в профессии 46 лет, — уточняет обвиняемый.

По его словам, финансировалось бюро недостаточно, поэтому санитары сбрасывались ежемесячно по 50 долларов, чтобы облагородить территорию, купить цветы, покрасить перила.

— В 2009 году у меня тяжело заболела жена, онкология. В связи с болезнью она перестала работать, заработной платы не хватало. Все это длилось до 2015 года, — говорит Пучков, который в 2013 году рассказывал, что в его семье все медики, супруга — акушер-гинеколог. — Когда наша медицина не смогла ничего сделать, мы поехали в Испанию и Израиль. Я стал деньги санитаров и коммерсантов тратить на личные нужды, ну, как личные, на лечение жены.

В декабре 2015 года женщина умерла. Главный патологоанатомом продолжал брать взятки, он не исключает, что санитары сами увеличили суммы с 50 долларов до 100.

— Мне передавали 200 долларов на похороны, потом на день рождения, 40 дней. Я не отказывался. Я очень тяжело пережил смерть жены. Жизнь пошла, как в тумане. Не помню, что я делал, как… В 2017 году сказал, что не буду брать больше никаких денег, прекращаю все.

Что касается взяток от предпринимателей, по словам Пучкова, он ни о чем не просил, они сами приносили 10% от сделки. В деле фигурирует, что предприниматель Зубкова передала ему 73 670 рублей за возможность поставлять венки и заниматься перевозкой покойников.

— Она была настойчива, и я взял деньги. Соблазн был велик. Она говорила, что так работают все, — вспоминает Аркадий Пучков. — Суммы никогда не пересчитывал, встречи не инициировал.

Взятки тратились на нужды бюро.

— Приезжали иностранные делегации, покупались билеты в театр, подарки организовались ужины в ресторане. На юбилеи больниц дарили пылесос, СВ-печь, цветы, — рассказывает Пучков.

Он не только принимал делегации, но и сам ездил за границу на конференции и симпозиумы.

— Побывал в 10 странах — читает с бумаги фигурант. — Будучи за рубежом, всегда покупал патологоанатомическую литературу, которой здесь не было. Эти поездки были важны.

Также деньги уходили на содержание бани, расположенной на территории бюро. Только ежегодно покупалось 100−150 веников.

— Баня была для релаксации после работы, в нее ходили все сотрудники бюро.

С 2017 года Пучков отказался от всех взяток, но предприниматель Зубкова была «самой настойчивой» и продолжала приносить деньги. Во время выступления в суде он заявил, что признает вину, кроме эпизода, связанного с директором ЧУП. Он по версии обвинения передал Пучкову 2100 долларов за возможность открыть ритуальный магазин на территории бюро.

— Я не мог брать с него денег, он сын моего друга. Но вы можете и не поверить моим словам, — обращается к суду обвиняемый. — Мне стыдно за все, а больше всего стыдно перед детьми. Прошу суд о снисхождении ко мне.

Свою речь Аркадий Пучков закончил со слезами.

— Поясните, так в чем вы признаете себя виновным? Исходя из вашей речи, вы получали взятки? — спросил прокурор Святослав Великий.

— Я так понимаю, — ответил Пучков и попросил ответить на вопросы не сейчас, а в самом конце судебного следствия, пояснив, что он расстроен.

В суде объявлен перерыв до среды, 23 января.

Напомним, в июне Аркадий Пучков был задержан на рабочем месте во время получения взятки. По версии следствия, на протяжении 16 лет он получал откаты от представителей фирм и предпринимателей. Чтобы у них была возможность поставлять бюро собственную продукцию, они платили Пучкову 10% от стоимости товара. Кроме того, его подчиненные, по данным следствия, много лет отдавали ему процент от зарплаты.

«В ходе расследования было установлено 24 эпизода (…). Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила более 390 тысяч белорусских рублей», — сообщал Следственный комитет.

Главному патологоанатому Минздрава предъявлено обвинение по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Санкция по ней предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.