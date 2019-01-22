Правительство РФ потратило 53% бюджета на чиновников, силовиков и скупку валюты 3 22.01.2019, 19:11

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Фото с сайта banki.ru

Федеральный бюджет РФ доедает остатки российской экономики.

Федеральный бюджет России превращается в «черную дыру», которая засасывает остатки национальной экономики, конвертируя их в иностранную валюту, танки и благосостояние чиновников, передает finanz.ru.

По итогам 2018 года сборы в казну подскочили на 29%, или 4,3 триллиона рублей, отчитался Минфин во вторник.

Федеральная налоговая служба перевыполнила план на 2,4%, или 283 млрд рублей, таможне удалось собрать на 2,1% больше разнарядки - 6,06 трлн рублей вместо 5,937.

Нефтегазовые доходы вслед за ценами на углеводороды взлетели в 1,5 раза - с 5,972 до 9,018 трлн рублей.

Из несырьевого сектора экономики удалось выжать на 14% больше - 10,437 трлн рублей.

В сумме Минфин собрал 19,454 трлн рублей. Из этой суммы больше половины - 53%, или 10,2 триллиона рублей, - ушло на скупку иностранной валюты, финансирование армии, полиции и аппарата чиновников.

На валютные интервенции, в рамках которых Минфин РФ покупает доллары, евро и фунты стерлингов на доходы от нефти дороже 40 за баррель, было потрачено 4,2 трлн рублей. Инвестиции в валюту «съели» не только весь профицит бюджета (2,746 трлн рублей), но и дополнительно 1,47 трлн рублей.

Финансирование органов государственной власти увеличилось на 87 млрд рублей - до 1,254 трлн рублей.

Силовые структуры в сумме получили 4,796 трлн рублей - на 26 млрд рублей больше, чем в 2017 году.

Приоритеты, впрочем, изменились. Финансирование армии сократили на 26 млрд рублей, или 0,9% (до 1,97 трлн рублей), а полиции, Росгвадрии и других органов внутренней безопасности - увеличили на 52 млрд рублей, или 2,7% (до 1,918 трлн рублей).

Радикальное сокращение претерпели статьи, ориентированные на социальное обеспечение населения: по сравнению с 2017 годом их общий объем урезали на 410 млрд рублей, или 8,2% (до 4,582 трлн рублей).

Расходы на пенсии, которые в России лишь наполовину оплачивает ПФР, а оставшуюся половину обеспечивает федеральный бюджет, удалось уменьшить на 434 млрд рублей, или 12%.

При резком скачке доходов расходы федерального бюджета практически не выросли - они составили 16,7 трлн рублей против 16,42 трлн в 2017-м году.

В относительных цифрах расходы бюджета рухнули до исторического минимума - они составили лишь 16,4% ВВП, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Ещё в 2014-16гг этот показатель находился на уровне 19-20% ВВП, а ниже 18% ВВП никогда не опускался, напоминает он.

«Сверхжёсткая бюджетная консолидация, осуществлённая в 2017-18гг стала ключевым фактором низких темпов роста экономики, падения реальных доходов населения и резко возросшей дифференциации (неравенства) доходов», - отмечает эксперт.