Захват самолета в РФ: появилось видео штурма лайнера 13 22.01.2019, 19:33

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скриншот из видео

Пассажир самолета рейса Сургут-Москва захватил лайнер и требовал лететь в Афганистан.

Российские силовики задержали пассажира самолета рейса Сургут-Москва, который захватил лайнер и требовал лететь в Афганистан. Видео штурма самолета «Аэрофлота» обнародовали в Telegram-канале Mash.

Во время задержания захватчика «Боинга» силовики разрядили его пистолет. Оружие у преступника было с самого начала, так говорит один из пассажиров, сидевший на соседнем кресле. Как ему удалось пронести ствол на борт — пока неясно, передает inforesist.org.

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«Наш друг Павел был пьян, во время полёта пытался прорваться в кабину пилота и кричал, что у него при себе оружие. При этом мужчина действительно требовал изменить курс», — говорится в сообщении.

Еще одно видео задержания. Силовики уже в салоне, они кричат, вяжут захватчика, отнимают у него пистолет. В середине операции раздается неозмутимый голос командира судна.

«Дамы и господа. Немедленно всем занять свои места», — говорит он.

Задержание злоумышленника пассажиры сопроводили аплодисментами. Правда, они до сих пор не понимают, что произошло на борту.

В Следственном комитете РФ сообщили, что захватчиком лайнера оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. Он находился на борту «Боинга» в состоянии алкогольного опьянения и угрожая, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов с требованием изменить курс полета.

На данный момент российские следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.