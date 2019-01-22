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Милиционера, в чьей машине якобы повесился мужчина, повысили в звании

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  • 22.01.2019, 19:44
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фото: tut.by

На прошлой неделе участковый инспектор Евгений Додь из Несвижского района получил погоны старшего лейтенанта.

Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Именно в его машине, как сообщалось ранее, в начале декабря 2018 года обнаружили повешенным задержанного Сергея Абрамовича.

По предварительной версии, 48-летний Абрамович повесился в салоне милицейского автомобиля на шнурке от собственного ботинка. Окончательной официальной версии трагедии до сих пор нет. Проверкой занимается Следственный комитет.

Сестра покойного Инна Русак рассказала журналистам, что ей так и не дали копию текста медэкспертизы тела брата. Разрешили лишь частично посмотреть заключение. Видеозапись из салона милицейского автомобиля, где якобы повесился ее брат, женщине также посмотреть не дали, хотя в материалах дела она есть.

Сам Евгений Додь отказался давать журналистам комментарии относительно смерти задержанного и своего повышения в звании. Он предложил обратиться за комментариями к милицейскому начальства. Однако руководитель Несвижского РОВД Андрей Петрученя также отказался от комментариев.


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