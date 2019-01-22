Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель 22.01.2019, 19:52

архивное фото

Цена нефти начала снижаться на фоне замедления мировой экономики.

Цена североморской нефти марки Brent сегодня вечером, 22 января 2019 года, опустилась ниже отметки в 61 доллар за баррель.

Об этом сообщает РБК.

По состоянию на 18:22 по минскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 60,90 доллара. Это на 3,27% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Цена нефти начала снижаться на фоне замедления мировой экономики. В частности, сегодня утром цена нефти марки Brent торговалась на отметке в 62,35 доллара за баррель. Тогда как, вечером, 21 января 2019 года, цена нефти Brent поднялась выше отметки в 63 доллара за баррель.