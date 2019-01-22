закрыть
22 января 2019, вторник, 22:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Юрий Файков: Если вот так пустить все на самотек, завтра вообще хоккея в Беларуси не будет

15
  • 22.01.2019, 20:01
  • 1,534
Юрий Файков
Фото: hockey.by

Очередной тренер раскритиковал Федерацию хоккея Беларуси.

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков рассказал о ситуации в клубе, передает «Трибуна».

«У нас ребята уже четыре месяца не получают зарплату. Насколько я знаю, в «Гомеле» ситуация намного лучше. Председателю федерации (Геннадию Савилову – прим.) нужно задать вопрос: что происходит с экстралигой? Если вот так пустить все на самотек, завтра вообще хоккея в стране не будет», – цитирует Файкова «Спорт-кадр».


популярное за неделю

Мнение

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип
Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич