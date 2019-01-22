Юрий Файков: Если вот так пустить все на самотек, завтра вообще хоккея в Беларуси не будет 15 22.01.2019, 20:01

1,534

Юрий Файков

Фото: hockey.by

Очередной тренер раскритиковал Федерацию хоккея Беларуси.

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Юрий Файков рассказал о ситуации в клубе, передает «Трибуна».

«У нас ребята уже четыре месяца не получают зарплату. Насколько я знаю, в «Гомеле» ситуация намного лучше. Председателю федерации (Геннадию Савилову – прим.) нужно задать вопрос: что происходит с экстралигой? Если вот так пустить все на самотек, завтра вообще хоккея в стране не будет», – цитирует Файкова «Спорт-кадр».