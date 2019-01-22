Белорусские военные продают самый крупный серийный вертолет 1 22.01.2019, 20:15

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Управление Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Беларуси продает вертолет Ми-26.

Управление Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Беларуси продает самый крупный серийный вертолет — Ми-26.

Цена машины, выпущенной в 1991 году, составляет почти 14 миллионов рублей. Уровень износа — примерно 79%. Сейчас вертолет находится в Мачулищах, за время использования он «налетал» 1437 часов.

Напомним: Ми-26 — советский и российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом.