Болгария больше не будет продавать гражданство иностранным богачам 1 22.01.2019, 20:32

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Фото с сайта 2000.ua

Болгария планирует прекратить позволять богатым иностранцам покупать гражданство за инвестиции.

Во вторник министерство юстиции страны заявило, что эта схема не принесла существенных экономических выгод для Болгарии, сообщает Reuters.

Об этом шаге болгарские власти сообщили на следующий день после того, как стало известно, что Еврокомиссия планирует предостеречь государства-члены от продажи гражданства. Брюссель считает, что такие схемы могут помочь иностранным организованным преступным группам проникнуть в ЕС и повысить риски отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.

Болгария является одной из трех стран ЕС, наряду с Кипром и Мальтой, которые в настоящее время предоставляют гражданство за счет инвестиций. Двадцать стран-членов, включая эти три, также продают вид на жительство.

В Болгарии иностранцы могут получить паспорт, который открывает двери в большинство стран ЕС, за инвестиции от 1 млн левов ($580 922) до 2 млн левов. Инвестиции также могут быть сделаны в государственные облигации.

"Данные показывают, что цель увеличения реальных иностранных инвестиций и экономического развития не была достигнута. В результате новые рабочие места не были созданы, а экономический рост не был ускорен", - заявили в министерстве.

Как сообщалось, Европейская комиссия в среду опубликует отчет, в котором предупредит, что схемы по продаже гражданства или проживания в странах ЕС состоятельным людям могут использовать иностранные организованные преступные группы.