Наставник БАТЭ получил тренерскую лицензию категории PRO 22.01.2019, 20:48

Алексей Бага

Алексей Бага успешно завершил двухлетнее обучение.

Наставник БАТЭ Алексей Бага получил тренерскую лицензию высшей категории — PRO.

Вручение документов специалистам, успешно завершившим двухлетнее обучение, состоялось в стенах Дома футбола еще на прошлой неделе, однако рулевой борисовчан пропустил церемонию по уважительной причине — вместе с группой ассистентов находился на стажировке в голландском "Витессе", сообщает пресс-служба БАТЭ.