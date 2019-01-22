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Наставник БАТЭ получил тренерскую лицензию категории PRO

  • 22.01.2019, 20:48
Алексей Бага

Алексей Бага успешно завершил двухлетнее обучение.

Наставник БАТЭ Алексей Бага получил тренерскую лицензию высшей категории — PRO.

Вручение документов специалистам, успешно завершившим двухлетнее обучение, состоялось в стенах Дома футбола еще на прошлой неделе, однако рулевой борисовчан пропустил церемонию по уважительной причине — вместе с группой ассистентов находился на стажировке в голландском "Витессе", сообщает пресс-служба БАТЭ.


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