В Босфоре образовались самые длинные с 2014 года очереди из танкеров 1 22.01.2019, 20:50

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Иллюстрационное фото с сайта tranzitdv.ru

В Черном море застряли танкеры, везущие в порты Средиземноморья 39 млн барр. российской и казахстанской нефти.

Танкеры, которые перевозят российскую и казахстанскую нефть из черноморских портов, стоят в очередях на проход через проливы Босфор и Дарданеллы, что затормозило доставку миллионов баррелей нефти для НПЗ в Средиземноморском регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, погрузки в российском порту Новороссийск и близлежащем терминале в этом месяце отстают от графика. Bloomberg также ссылается на данные портового оператора Tribeca Shipping, согласно которым из-за введенных Турцией в сентябре 2018 года новых правил прохода судов через проливы, застопорилась доставка 39 млн барр. нефти.

Изменения предусматривают сопровождения большего числа судов буксирами. Также на судоходство в проливах повлияла плохая погода. По данным Tribeca, танкеры ждут по 13 дней, чтобы покинуть акваторию Черного моря, в обратном направлении суда время ожидания составляет 15 дней. Это самое длительное время ожидания в очереди на проход через проливы с 2014 года.

Вскоре нефтеперерабатывающие заводы Средиземноморья начнут ощущать последствия перебоев с доставками нефти, если задержки продолжатся или усилятся, заявил Bloomberg директор консалтинговой компании Facts Global Energy Джеймс Дэвис.

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в ноябре 2018 года заявил, что Киев призовет мировое сообщество закрыть для российских военных кораблей проход через Босфор и Дарданеллы. Причиной такого призыва стало задержание Россией трех украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.