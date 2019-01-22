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«Украинского шпиона» Шаройко перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую колонию

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  • 22.01.2019, 21:03
Павел Шаройко
Фото: УНИАН

Это произошло еще до Нового года.

Украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного по обвинению в шпионаже, перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую колонию №2. Это произошло еще до Нового года, рассказал для euroradio.fm посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

По его словам, с Шаройко в колонии уже встречалась жена, а 23 января его должен посетить консул Украины.

Павла Шаройко, который работал в Беларуси корреспондентом Национальной общественной телерадиокомпании Украины, в октябре 2017 года задержал КГБ. Его обвинили в шпионаже и создании агентурной сети в Беларуси. Закрытый суд назначил украинцу несколько лет заключения. Позже дипломаты сообщили, что ему присуждено "больше восьми лет".


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