Помпео: США ждут, когда РФ изменит поведение в отношении Украины 1 22.01.2019, 21:17

Майк Помпео

Об этом Госсекретарь США сказал во время телемоста перед участниками Международного экономического форума в Давосе.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США ждут, когда РФ изменит свою внешнюю политику, в частности, касательно Украины, передает nv.ua.

Об этом он сказал во время телемоста перед участниками Международного экономического форума в Давосе.

"Мы ожидаем, когда Россия начнет менять свое поведение - будь то поведение в Украине, или в работе, которую она совершила, чтобы повлиять на выборы здесь, в США, повлиять на выборы во всем мире", - сказал он, и отметил, что это не поведение страны, которая хочет быть частью международного сообщества.

По словам Помпео, Россия и США не обречены быть вечными соперниками, как это было в годы "холодной войны", однако учитывая то, что обе страны обладают мощным ядерным арсеналом, они обязаны общаться, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия.

Помпео добавил, что США также ждут, когда Россия вернется "к правильному курсу действий", который приведет к "верховенству закона, порядка и свободы".

"Если они сделают это, я уверен, наши страны смогут процветать и развиваться бок-о-бок. Мы не обречены быть антагонистами. Мы можем достичь большего", - добавил госсекретарь США.