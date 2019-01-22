В среду в Беларуси будет до 21 градуса мороза 22.01.2019, 21:21

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В отдельных районах пройдет небольшой снег.

23 января в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Белгидромет.

В отдельных районах пройдет небольшой снег, днем по Брестской и Гомельской областям иногда прогнозируется снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет юго-восточный умеренный, днем в южных районах порывистый.

Ночью температура воздуха прогнозируется от 8 до 14 ниже нуля, по северо-востоку страны будет 15-21 мороза. Днем ожидается -5... -11 градусов.