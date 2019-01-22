Россию могут отстранить от Олимпийских игр в Токио 3 22.01.2019, 21:30

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Фото с сайта bigmir.net

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 2020 году.

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2020 году в Токио в случае, если данные из Московской антидопинговой лаборатории окажутся подделаны, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Если это произойдет, то такую рекомендацию «весьма вероятно» даст комитет по соответствию (CRC) WADA. К участию в Олимпиаде могут не допустить не только спортсменов, но и чиновников, а также вспомогательный персонал. Также комитет заявил, что может порекомендовать, чтобы Россия не получала никаких прав на проведение каких-либо чемпионатов мира по любым видам спорта в течение определенного периода.

Эксперты WADA завершили работу в Московской антидопинговой лаборатории 17 января. Они смогли извлечь данные из информационно-управляющей системы и вывезти их из России для анализа и проверки подлинности. В агентстве назвали этот шаг большим прорывом.

Изучение данных Московской лаборатории является обязательным условием для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Прав оно было лишено в 2015 году. Поводом послужил доклад независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, в документе говорилось о существовании в России государственной программы допинга.

WADA неоднократно обращалась к российским властям с требованием предоставить доступ к пробам спортсменов. В декабре 2018 года гендиректор РУСАДА Юрий Ганус в обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил о том, что Россия может оказаться в «спортивной самоизоляции», если до конца года специалисты WADA не получат доступ в лабораторию.

WADA 1 января заявила, что в середине месяца рекомендует исполкому агентства признать РУСАДА несоответствующей международным нормам, отстранить ее от работы и наложить новые ограничения на российских спортсменов. В результате 7 января WADA согласилась направить в Москву очередную комиссию, которая приступила к работе 11 января.

Ранее эксперты агентства не могли получить доступ к лаборатории из-за расследования Следственного комитета России, из-за которого помещение было опечатано.