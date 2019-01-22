Трамп пообещал не сдавать позиций в вопросе о строительстве стены 1 22.01.2019, 22:01

Дональд Трамп

Президент США настаивает, что стена на границе с Мексикой необходима для обеспечения пограничной безопасности.

Президент США Дональд Трамп во вторник обещал не отступать от своего требования построить стену на границе с Мексикой, в то время как самый длинный в истории страны «шатдаун» перешагнул отметку в 1 месяц, передает «Голос Америки».

«Без стены у нашей страны никогда не будет пограничной и национальной безопасности, – написал Трамп в «Твиттере». – С мощной стеной или стальным барьером уровень преступности (и наркоторговли) значительно снизится по всей стране. Демократы это знают, но хотят играть в политические игры. Нужно наконец сделать все правильно. Не сдаваться!»

Между тем Верховный суд вынес решение не в пользу администрации, заявив, что пока не будет принимать никаких мер в связи с запросом о прекращении программы, запущенной экс-президентом Бараком Обамой для защиты приблизительно 700000 мигрантов, нелегально ввезенных в страну в детском возрасте.

Тем временем республиканцы в Сенате начали попытки прекратить «шатдаун» и выделить средства на строительство стены в рамках пакета мер, предложенного президентом. План также представляет защиту от депортации некоторым категориям мигрантов сроком на три года.

Голосование в Сенате может состояться уже в четверг, однако пока нет никаких признаков того, что план готовы поддержать достаточно демократов.

Из-за «шатдауна» пострадали приблизительно 800000 госслужащих, из которых около 420 000 продолжают работать без зарплаты, а остальные отправлены в вынужденные отпуска. Некоторым приходится браться за временную работу. Все эти госслужащие в пятницу не получат очередную зарплату.

Однако различные предложения, нацеленные на разрешение спора между Трампом и демократами, пока не приносят результатов. Демократы требуют сначала возобновить работу правительства, а уже затем приступить к обсуждению пограничной безопасности. Трамп это сделать отказывается.

Тем временем в работе ряда государственных служб продолжаются перебои. Около 10 процентов сотрудников охраны аэропортов, которым было приказано явиться на работу, сказались больными. Частично приостановлены инспекции по контролю качества пищевых продуктов, закрыты некоторые парки и музеи, а у федеральных судов к пятнице может закончиться финансирование для продолжения работы.