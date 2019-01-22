В Гданьске напали с ножом на белоруса
- 22.01.2019, 22:05
Инцидент произошел 20 января в одном из хостелов Гданьска во время распития спиртных напитков.
В польском Гданьске задержали трех граждан Украины по подозрению в нападении с ножом на белоруса. Об этом сообщает «Польское радио».
Согласно сообщению, инцидент произошел 20 января в одном из хостелов Гданьска во время распития спиртных напитков.
Белорус с тремя ножевыми ранениями находится в больнице.
Кроме 40-летнего украинца, задержана 44-летняя женщина, также гражданка Украины.
Еще одна украинка, женщина 48 лет, была задержана на месте преступления за оскорбление прибывших по вызову правоохранителей.
Все трое граждан Украины арестованы.