В РФ выпустили настольную игру для детей «Наши в Солсбери» 22.01.2019, 22:10

Фото: galacentre.ru

Маршрут героев по игровому полю Европы совпадает с передвижениями сотрудников ГРУ.

Объявление о продаже игры появилось на сайте Гала-центр и Маркет-ассортимент.

В России в продаже появилась настольная игра для детей под названием "Наши в Солсбери" производителя Игроленд.

Объявление о продаже появилось на сайте Гала-центр и Маркет-ассортимент.

"Судя по изображению на обложке, маршрут героев по игровому полю Европы совпадает с передвижениями сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, обвиняемых в отравлении Скрипалей. В обоих магазинах подтвердили The Insider наличие игры", - отмечает издание.

Ранее издание The Insider вместе с Bellingcat опубликовал несколько расследований о работе ГРУ и ФСБ. Именно они рассказали, что обвиняемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании зовут не Руслан Боширов и Александр Петров, а Анатолий Чепига и Александр Мишкин.