Минское «Динамо» пропустило пять шайб от СКА
- 22.01.2019, 22:15
Минчане проиграли питерцам со счетом 1:5.
Минское "Динамо" потерпело поражение от СКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:5, передает pressball.by.
СКА — ДИНАМО Мн — 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)
СКА: Шестеркин; Гавриков — Рундблад, Ли — Каблуков — Кетов (к); Хафизуллин — Земченок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов; Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов; Кручинин — Дацюк — Плотников; Семин, Подколзин.
ДИНАМО: Карнаухов; Лисовец — Хенкель, С.Костицын — Терещенко (к) — Когалев; Бокун — Блум, Бут — Хауден — Пулккинен; Евенко — Уиркош, Парфеевец — Ковыршин — Степанов; Китаров — Волков — Литвинов; Знахаренко, Дроздов.
ШАЙБЫ: 1:0 — Белов (Хафизуллин, Кручинин, 1.34). 2:0 — Дацюк (Кузьменко, Хафизуллин, 3.27 — бол.). 3:0 — Барабанов (16.15). 4:0 — Прохоркин (Якупов, Гусев, 29.32). 5:0 — Барабанов (Хафизуллин, Кузьменко, 38.42). 5:1 — Блум (Хауден, 48.01).