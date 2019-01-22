закрыть
23 января 2019, среда, 1:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Люксембург введет бесплатный проезд в общественном транспорте

4
  • 22.01.2019, 22:26
  • 1,089

Малообеспеченным категориям людей бесплатный проезд позволит сэкономить более 440 евро за годовой проездной.

Люксембург с 1 марта 2020 года введет бесплатный проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах. Об этом заявил министр мобильности Люксембурга Франсуа Бауш, сообщает RTL.

Однако, платным останется проезд в пригородных поездах в вагонах 1 класса.

На реализацию проекта правительство намерено выделять ежегодно 41 млн евро.

Франсуа Бауш отметил, что проект имеет большое социальное значение, поскольку малообеспеченным категориям людей он позволит сэкономить более 440 евро за годовой проездной.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип
Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич