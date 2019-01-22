Люксембург введет бесплатный проезд в общественном транспорте 4 22.01.2019, 22:26

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Малообеспеченным категориям людей бесплатный проезд позволит сэкономить более 440 евро за годовой проездной.

Люксембург с 1 марта 2020 года введет бесплатный проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах. Об этом заявил министр мобильности Люксембурга Франсуа Бауш, сообщает RTL.

Однако, платным останется проезд в пригородных поездах в вагонах 1 класса.

На реализацию проекта правительство намерено выделять ежегодно 41 млн евро.

Франсуа Бауш отметил, что проект имеет большое социальное значение, поскольку малообеспеченным категориям людей он позволит сэкономить более 440 евро за годовой проездной.